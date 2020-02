Neuer Standort für die Polizei in Blieskastel gesucht : Einbrecher machen Blieskastel unsicher

Blieskastel Bürgermeister Bernd Hertzler: „Die Suche nach einem neuen Standort für die Polizei ist in vollem Gange“.

Wer die täglichen Polizeiberichte in unserer Zeitung liest, der weiß Bescheid. Doch Bürgermeister Bernd Hertzler möchte aus besonderem Grund noch einmal deutlich auf einen ganz besonderen Umstand hinweisen: „In den letzten Tagen“, so teilt er öffentlich mit, „haben in Blieskastel und Umgebung wieder mehrere Einbrüche stattgefunden – ein Umstand, der nicht hinnehmbar ist.“ Sicherlich viele Bürgerinnen und Bürger und auch ihn selbst, so der Mann im Chefsessel des Rathauses, habe die vom saarländischen Innenministerium angekündigte Aufgabe der Polizeidienststelle in der Molkereistraße in Webenheim bewegt. Hertzler: „Auf der Suche nach Alternativen für eine neue Polizeidienststelle habe ich in den vergangenen Wochen gemeinsam mit dem saarländischen Polizeipräsidium bereits etliche Termine innerhalb der Rathäuser und auch privaten Immobilien in Blieskastel wahrgenommen. Eine Entscheidung steht derzeit zwar noch aus, doch in den kommenden Wochen werden weitere Gespräche stattfinden, um schnellstmöglich und unter Berücksichtigung aller Vor- und Nachteile eine gute und dauerhaft stadtnahe Polizeipräsenz zu schaffen.“