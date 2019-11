Polizei sucht Zeugen : Brutaler Raubüberfall auf Rentner in Ottweiler

(Symbolbild).

Ottweiler Ein 79-Jähriger wurde am Donnerstagmittag (14.11.2019) zwischen 12 und 13 Uhr von zwei Unbekannten in seinem Haus in der Spitalstraße in Ottweiler überfallen. Die Polizei Saarland sucht nun nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, klingelten die beiden unbekannten Männer gegen 12 Uhr mittags an der Tür des Opfers. Als der 79-Jährige die Tür einen Spalt weit öffnete, stießen ihn die Unbekannten gewaltsam mit der Tür in die Wohnung hinein. Danach fesselten sie zunächst ihr Opfer, drohten mit einem Messer und durchsuchten das gesamte Haus. Insgesamt sollen sich die Unbekannten etwa eine Stunde im Haus des Opfers aufgehalten haben.

Anschließend flüchteten sie mit einem vierstelligen Bargeldbetrag in unbekannte Richtung. Der 79 Jahre alte Mann wurde durch die Tat verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Täter, bei denen es sich nach Angaben des Opfers vermutlich um Osteuropäer handeln soll, werden wie folgt beschrieben:

Täter 1

- ca. 165 bis 170 cm groß

- schlanke Statur

- schwarze Augen

- trug einen dunklen Kapuzenpullover

Täter 2

- ca. 185 cm groß

- schwarze Haare

- Schnurrbart

- trug einen dunklen Kapuzenpullover

Einer der Täter führte einen dunklen Rucksack mit.