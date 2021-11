Lesung in Blieskastel : Spannende Suche nach dem Mondkristall

Blieskastel Musikalische Lesung mit Gerd Lang und Bernadette Becker in der Bliesgau-Festhalle in Blieskastel.

Zur ersten Veranstaltung nach den Corona-Beschränkungen hatten gemeinsam die Stadtbücherei und die Stadtjugendpflege der Stadtverwaltung Blieskastel in die Bliesgau-Festhalle geladen. „Da in diesem Jahr kein Halloween-Umzug in Blieskastel stattfindet, waren die Kinder ab sechs Jahren , die meisten passend verkleidet, gerne unserer Einladung gefolgt, zumal es nach dem Auftritt der beiden Künstler aus St. Ingbert für die Jüngsten von der Stadt Süßes für Saures gibt“, betonten im Gespräch mit unserer Zeitung Christel Jene und Vera Weyer von der Verwaltung. Bei der musikalischen Lesung durften die Kinder die Fledermaus Cilli und die Rhinozeros-Beatles auf der Suche nach dem Mondkristall begleiten. Bernadette Becker als Erzählerin und Autor Gerhard Lang an der Gitarre verstanden es trefflich, bei dem spannenden Abenteuer die Kinder mit einzubeziehen, so etwa beim Refrain, in den der Nachwuchs lautstark einstimmte. Bei der Lesung mit Musik trafen dabei die kleine Fledermaus Cilli und ihre Freunde Hugo, Easy und Lumi auf eine ungewöhnliche Käferexpedition. Die rotbraun gefärbten Nashornkäfer hatten einen seltsamen Gegenstand dabei, der sich als ein Stück Mondkristall mit mystischen Eigenschaften entpuppte. Durch die Käfer erfuhren sie von einer gut versteckten Mondkristallhöhle, die jedoch von einem gefährlichen Wesen bewacht wurde. Mit den Kindern machten sie sich gemeinsam auf die Suche. Die spannende Frage, auch für die Erwachsenen im Saal, ob sie es schaffen und das damit verbundene Rätsel lösen werden, konnte letztlich zufriedenstellend beantwortet werden. „ Es wurde der Wunsch geäußert, öfters für Kinder ab sechs Jahren solche Stücke anzubieten“, freute sich Christel Jene über den Zuspruch der immerhin 70 Besucher. „Wir sind seit zehn Jahren mit selbstverfassten Stücken für Kinder und Jugendliche unterwegs“ , erzählten uns Bernadette Becker und Gerhard Lang, die bereits neun CDs veröffentlichten, an der zehnten werde derzeit im St.Ingberter Studio gearbeitet.