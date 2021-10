Im Mehrgenerationenhaus : Lesung mit Angelika Godau

Zweibrücken Am Montag im Mehrgenerationenhaus

Am kommenden Montag findet auf Einladung der Spaziergehfreunde Zweibrücken im Mehrgenerationenhaus in Zweibrücken (Maxstraße) um 11 Uhr eine Lesung mit der Autorin Angelika Godau statt. Die Wahl-Zweibrückerin lebt und schreibt in der Rosenstadt ihre Bücher und hat vor wenigen Wochen ihr neuestes Werk „Herbstfrühling“ veröffentlicht, das Sie gemeinsam mit ihrer Enkeltochter geschrieben hat. Die Schriftstellerin zeigt sich damit zudem von einer anderen Seite. Stammten bisher unter anderem Krimis aus ihrer Feder, erzählt sie mit „Herbstfrühling“ eine humorvolle Familiengeschichte, bei der sich Oma Inge, die im Seniorenheim lebt, sich in einen jüngeren Mann verliebt und sich mit ihrer pubertierenden Enkeltochter Lara verbündet. „Jetzt wird es derart turbulent, dass einem die eigene Familie am Ende gar nicht mehr so schlimm vorkommt…“, erklärt die Autorin den weiteren Verlauf der Geschichte. Die Lesung ist für alle Besucher kostenlos und darf gerne auch von anderen Interessierten besucht werden. Das Buch kann vor Ort auch erstanden werden.