Blieskasteler Schutzengel : „Schutzengel“ helfen jungen Ronja

Blieskastel/Ludweiler Mit der Spende der Hilfsorganisation konnte ein rollstuhlgerechter VW Caddy angeschafft werden.

Seit 2013 kennen die Blieskasteler Schutzengel die 18-jährige Ronja aus Ludweiler, die seit ihrer Geburt zu 100 Prozent mehrfach schwerstbehindert und lebensverkürzend erkrankt ist. Das im Rollstuhl sitzende Mädchen leidet an einer schweren Hirnschädigung mit einem Hydrocephalus. Daraus entwickelte sich eine schwierig einstellbare Epilepsie mit schlimmen Krampfanfällen, die neben den ohnehin zahlreichen Arztbesuchen immer wieder Klinikaufenthalte notwendig machen. Ronja ist bei allen Alltagsaktivitäten dauerhaft auf die Hilfe ihrer Mutter Nicole angewiesen, die durch die familiäre Situation stark belastet ist und zudem selbst an Multipler Sklerose leidet. Da Ronja mit zunehmendem Alter mehr und mehr an Körpergröße und Gewicht zugenommen hat, war es zur Aufrechterhaltung der Mobilität, insbesondere zur Wahrnehmung der zahlreichen Arzt- und Therapiebesuche und hinsichtlich ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, dringend erforderlich, ein behindertengerecht umgebautes Auto mit Rollstuhlrampe zu beschaffen. Indes war dies der Familie infolge ihrer schwierigen Haushaltssituation nicht möglich, so dass sie sich in ihrer Not hilfesuchend an die Blieskasteler Schutzengel wandte, die die Familie bereits wiederholt, unter anderem 2019 beim barrierefreien Badumbau mit ebenerdiger Dusche finanziell unterstützt haben. Natürlich war es keine Frage, dass die Schutzengel der bescheidenen Familie in ihrer besonders schwierigen Lebenssituation erneut schnell und unbürokratisch helfen. Innerhalb weniger Tage war beim Autozentrum Saar in Bous ein gebrauchter, bereits behindertengerecht umgebauter VW Caddy mit Rollstuhlrampe und Luftfahrwerk ausfindig gemacht, der perfekt auf die individuellen Bedürfnisse von Ronja zugeschnitten ist. Den kompletten Kaufpreis in Höhe von 16400 Euro für den 8fach bereiften Gebrauchten haben die Schutzengel unbürokratisch übernommen und danken zudem auch dem Bund behinderter Auto-Besitzer e.V. (BbAB) aus Bexbach für die großzügig gewährte finanzielle Hilfe bei der Fahrzeugbeschaffung. Bei der Fahrzeugübergabe vor einigen Tagen freuten sich Ronja und ihre Mama Nicole mit Klaus Port, dem Vorsitzender des Schutzengelvereins, über das tolle, zweckmäßige Fahrzeug. Port: „Es war berührend, die Erleichterung und Freude der glücklichen Familie über ihr Auto mit Rollstuhlrampe im Heck miterleben zu dürfen.“