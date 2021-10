Filmabend in Blieskastel : Preisgekrönte Filme werden in der Orangerie in Blieskastel gezeigt

Blieskastel Am kommenden Freitag, 5. November, wird die lange Tradition, dass die Stadt Blieskastel den Preisträger ihres Ehrenpreises beim jährlichen Bundesfilmfestival Natur im Herbst noch einmal besonders ehrt, fortgesetzt.

Seit dem 16. Lebensjahr widmet sich Jakob Breidenbach der Fotografie. Erst mit dem Einzug der Digitaltechnik kam 2000 das Filmen hinzu. Dabei unterstützt ihn seine Ehefrau Ute ganz besonders. So entstanden in den letzten 20 Jahren eine große Zahl von Dokumentar-, Reise- und Naturfilmen. Die meisten seiner Filme wurden auf Landes- und Bundesebene ausgezeichnet. 2021 waren die Autoren mit zwei Filmen ganz besonders erfolgreich: Ihr Film „Donnernder Rauch und wilde Tier“ wurde nicht nur beim Bundesfilmfestival Dokumentar ausgezeichnet, sondern auch in das Programm der Deutschen Filmfestspiele DAFF 2021 aufgenommen. Der Film „Sommer auf Südgeorgien“ erhielt beim Bundesfilmfestival Natur einen Silbernen Schmetterling als Preis der Stadt Blieskastel. Beide Filme zeigt das Autorenpaar beim Filmabend „Preisgekrönte Filme in Blieskastel“ am Abend ab 19 Uhr in der Orangerie zusammen mit folgenden vier weiteren preisgekrönten Kurzfilmen: „In luftiger Höhe“`, „Trockenes Land“, „Gewitter“ und „Sankt Petersburger Weihnachtszeit“. Alle Filmliebhaber sind zu diesem Filmabend, bei dem das Autorenpaar persönlich anwesend sein wird und für Fragen zu ihren Filme zur Verfügung steht, eingeladen. Der Filmabend wird unter der aktuellen 3G-Regel durchgeführt. Karten können für fünf Euro per Mail unter afwblieskastel@gmail.com mit Angabe von Name und Adresse der Besucher reserviert und dann an der Abendkasse in der Orangerie bezahlt werden. Im Anschluss an den Filmabend lädt der AFW-Blieskastel zu einem kleinen Umtrunk ein.