Kerb in Biesingen : Fünf Tage Kerwe-Treiben bei zwei Vereinen

Vom kommenden Freitag, 5. November bis Mittwoch, 10. November wird in Biesingen die Kerb gefeiert, wenn auch Pandemie-bedingt und unter Beachtung der 3G-Regel in abgespeckter Form. Wie im Vereinsheim Schnapsheisje des Obst- und Gartenbauvereins gibt es im Sportheim des Fußballvereins an den Kerwe -Tagen Leberknödel sowie Rippchen mit Sauerkraut zur Stärkung.

