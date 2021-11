Polizei ermittelt wegen Unfallflucht : Sturz an Tankstelle: Autofahrer übersieht Rollerfahrer (16) in Blieskastel-Aßweiler

Sturz an Tankstelle: Autofahrer übersieht Rollerfahrer (16) in Blieskastel-Aßweiler

Blieskatel Ein Autofahrer nimmt einem Jugendlichen die Vorfahrt. Dabei stürzt der Junge. Nun suchen die Ermittler nach dem geflüchteten Fahrer am Steuer des Wagens und setzt dabei auf Zeugen.

Demnach war der 16-Jährige mit seinem Roller unterwegs gewesen. Erkam dabei im Blieskasteler Stadtteil Aßweiler an der Aral-Tankstelle vorbei. In diesem Augenblick fuhr ein Autofahrer von dem Firmengelände auf die Straße. Offensichtlich übersah er dabei den Rollerfahrer. Der stürzte dabei auf die Fahrbahn. Doch der Unbekannte am Lenkrad des Wagens kümmerte sich nicht um die Angelegenheit und fuhr davon.