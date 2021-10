Polizei in Merzig sucht Zeugen : Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle

(Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Merzig Gleich mehrere Unfälle hat ein betrunkener Autofahrer am späten Montagnachmittag verursacht. Wie die Polizeiinspektion Merzig mitteilt, gingen gegen 17 Uhr gleich mehrere Meldungen bei ihr ein, die von einem schwarzen Opel Astra berichteten, der auf der Landstraße von Saarfels in Richtung Merzig in starken Schlangenlinien unterwegs sei.

Er hätte schon mehrere Leitpfosten umgefahren und sei auch schon mit der Böschung zusammengestoßen. Im weiteren Verlauf wurde auch noch gemeldet, dass die Reifen des Fahrzeuges beschädigt seien und das Fahrzeug Reifenteile verlieren würde.

Die Polizei leitete sofort die Fahndung ein und fand zunächst das vordere Kennzeichen des Autos. Der Besitzer des Fahrzeugs konnte dann rechts schnell ausfindig gemacht werden. Vor dem Haus in Merzig stand dann auch das Fahrzeug, das nach Worten der Polizei deutliche Unfallspuren aufwies: So fehlten beide Reifen auf der rechten Seite vollständig, der Astra war den letzten Kilometer auf den Felgen gefahren, nachdem sich die vorher beschädigten Reifen von den Felgen gelöst hatten.

Der Fahrer war stark betrunken, wie die Polizei weiter mitteilt, und hatte mit seinem Fahrzeug mehrere Unfälle, teils mit erheblichem Sachschaden, verursacht. Nach der Entnahme einer Blutprobe musste der Fahrer seinen Rausch auf der Dienststelle in der Gewahrsamszelle ausschlafen.