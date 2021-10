Polizei sucht Zeugen : Mann liegt mit Kopfverletzung bewusstlos vor Bushaltestelle in Herrensohr – Portemonnaie und Handy weg

Saarbrücken In Saarbrücken-Herrensohr ist ein Mann möglicherweise Opfer eines Raubüberfalls geworden. Zeugen fanden ihn mit einer Kopfverletzung bewusstlos an einer Bushaltestelle liegen. Was bisher bekannt ist.

Am Sonntagabend lag ein 40-jähriger Mann bewusstlos an der Bushaltestelle in der Rembornstraße in Saarbrücken-Herrensohr. Er hatte eine blutende Platzwunde am Kopf. Zeugen, die den Mann angetroffen hatten, riefen einen Krankenwagen.

Der Mann, der zwischenzeitlich wieder ansprechbar war, konnte lediglich angeben, dass sein Portemonnaie und sein Handy nicht mehr da seien. An die genauen Umstände des Vorfalls konnte er sich nicht erinnern. Seine Platzwunde musste im Krankenhaus genäht werden.

Die Zeugen hatten laut Polizei dem Notruf angegeben, dass bei ihrem Erscheinen an der Bushaltestelle circa sechs bis sieben Jugendliche in verschiedene Richtungen weggelaufen seien. Die Zeugen selbst hatten sich nach Eintreffen des Krankenwagens ebenfalls entfernt.