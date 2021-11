Teure Halloween-Nacht : Bis zu 100 000 Euro Schaden: Fast 40 Autos in Homburg zerkratzt

Bis zu 100 000 Euro Schaden: Fast 40 Autos in Homburg zerkratzt

Homburg Unbekannte haben in der Nacht auf Montag in Homburg fast 40 Autos zerkratzt und dabei einen Schaden von bis zu 100 000 Euro angerichtet. Nun sucht die Polizei Hinweise.

Für einige Homburger kam der richtige Grusel erst am Morgen nach Halloween: Wie die Polizei meldet, wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag zahlreiche Autos in der Innenstadt von Homburg und im Ortsteil Erbach zerkratzt.