Bexbach : Keine Abkühlung im Kneippbecken

Bexbach Wegen einer möglichen Belastung durch Keime im Wasser bleibt die Kneippanlage in Bexbach vorerst gesperrt.

Viele Menschen stehen dieser Tage vor der Kneipp-Anlage am Bexbacher Freibad Hochwiesmühle und gucken einigermaßen irritiert aus der Wäsche. Das Wassertretbecken der schönen und gepflegten Anlage, die der Priessnitz-Kneipp-Verein ehrenamtlich gebaut hat und in Schuss hält, ist nämlich seit einigen Tagen trocken. „Wegen Problemen mit der Wasserversorgung wurde die Wassertretanlage von den Stadtwerken gesperrt“, informiert ein Schild die Besucher.

„Und daran wird sich wohl auch die nächsten Tage nichts ändern“, schätzt Dirk Vogelgesang, zweiter Vorsitzender des Priessnitz-Kneipp-Vereins Bexbach. Mitglieder des Vereins haben 1983 die Anlage mit einem Wassertret- und einem Armbad-Becken erbaut; der Verein kümmert sich ehrenamtlich um die Pflege und Instandhaltung. Zahlreiche Menschen, jung wie alt, darunter auch viele Besucher aus Homburg oder der Pfalz, kommen an die Anlage zum Erfrischen und Abkühlen. Und viele Gäste des benachbarten Freibades Hochwiesmühle drehen nach dem Schwimmbadbesuch noch eine Runde im Kneippbecken – das 9 Grad kalte Wasser ist gerade im Sommer richtig erfrischend.

Wie beliebt das Kneippbecken ist, zeigte sich denn auch in den vergangenen Tagen, als der Vereinsvorstand per Telefon und E-Mail von Anfragen überflutet wurde, wieso denn das Kneippbecken trocken sei, sagt Vogelgesang – „weniger schön war allerdings, dass darunter zum Teil auch richtig böse und unhöfliche E-Mails waren“, sagt er. Klar wollten sich gerade bei den jetzt herrschenden hohen Temperaturen viele Menschen im Becken abkühlen und waren verärgert, als dieses dann nicht zur Verfügung stand. Derzeit ist lediglich das Armbade-Becken zu benutzen. Mitglieder des Vereins hätten alles gereinigt, wie üblich einmal in der Woche.