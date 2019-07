Urlaubsfreuden : Die schönsten Wochen des Jahres

Homburg Die Stadt ist leer, wo liegen die Homburger derzeit am Strand? Wir fragten bei Experten nach und erfuhren: Mallorca, Türkei und Spanien.

Wie macht man Urlaub? Diese Frage wäre vor 100 Jahren anders beantwortet worden als heute. Und dann auch nur von einer Oberschicht, die sich Urlaub überhaupt leisten konnte. Man saß auf der Terrasse an der frischen Luft, speiste üppig und ging ein wenig auf der Promenade spazieren. Vielleicht absolvierte man auf Anraten der Ärzte auch einige Bäder. Ansonsten zog man sich zum Dinner sorgfältig um und pflegte das gesellschaftliche Leben. Nachzulesen bei Thomas Mann.

Heute fahren viel mehr Leute in Urlaub als vor 100 Jahren. Entsprechend vielfältig sind die Angebote: von Ballermann bis Beautyfarm. Nur eines wollen die meisten Urlauber nicht mehr: üppige Mahlzeiten, stundenlanges Umziehen und steife Vornehmheit auf Schritt und Tritt. Das ermittelte das BAT-Freizeitforschungsinstitut in seiner jüngsten Tourismus-Analyse.

Es sei nicht mehr so, wie vor zwei Jahren, dass Urlauber wegen Erdogans Anfeindungen bewusst der Türkei den Rücken kehrten und nach Griechenland auswichen: „Die Türkei bietet einfach ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Hotels sind modern, die Büffets üppig, das Wasser und die Strände superschön.“ Die meisten Urlauber hätten mit Politik nichts am Hut, sondern wollten sich einfach erholen, „der Urlaub ist eine persönliche Auszeit“, so Hoffmann.