Auseinandersetzung in Frankenholz : Streit zwischen Autofahrern endet mit Schlag ins Gesicht

In Frankenholz ist ein Streit zwischen Autofahrern eskaliert. Foto: dpa/Friso Gentsch

Frankenholz Zwei Autofahrer sind in Frankenholz in der Straße „Zum Frankenbrunnen“ derart aneinander geraten, dass einer der Beteiligten den anderen ins Gesicht schlug und ihn so an der Lippe verletzte.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ging es am Montag, 12. April, gegen 15.50 Uhr in Höhe des Lebensmittelmarktes bei dem zunächst verbalen Disput zwischen einem Audi- und einem Mini-Fahrer darum, wer zuerst in eine Engstelle, verursacht durch am Straßenrand geparkte Fahrzeuge, eingefahren war. Dies steigerte sich dann so, dass es zum Faustschlag kam. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, sollte sich melden. Gesucht wird dabei auch nach einer Frau mit Hund, die Augenzeugin der Auseinandersetzung geworden sein soll.