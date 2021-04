Verbesserung in Höchen : Spielplatz an der Dreispitze wurde aufgehübscht

Spielplatz an der Dreispitze wurde aufgehübscht

Verbesserung in Höchen

In Höchen wurden auf dem Spielplatz eine Bank und ein Tisch aufgestellt. Foto: Eva-Maria Scherer Foto: Eva-Maria Scherer

Höchen Bank und Tisch laden zum Verweilen ein. Geld stammt von ausgefallenem Seniorennachmittag.

Manchmal kann eine traurige Geschichte doch noch ein gutes Ende haben. So jedenfalls ist das aktuell in Höchen. Eigentlich wollte man hier im vergangenen Jahr einen schönen Seniorennachmittages ausrichten. Die Stadt Bexbach stellte dem Höcher Ortsrat dafür 968 Euro zur Verfügung. Eigentlich sollten dafür um die 300 Seniorinnen und Senioren eine schöne Feier erleben. Doch Corona durchkreuzte das Vorhaben, alles wurde abgesagt, berichtet Ortsvorsteherin Eva-Maria Scherer.

Was aber ist ein Spielplatz ohne Pausenplatz? Der Spielplatz liege zwischen der Saar-Pfalz-Straße und der Websweilerstraße, also zwischen zwei sehr befahrenen Straßen, auf denen ein Tempo von 50 Stundenkilometern erlaubt sei. Ein Unding sei dies, so die Ortsvorsteherin. Der Ortsrat Höchen arbeite daran, dass sich dies schnellstmöglich ändern wird.