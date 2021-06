Dieb entschuldigt sich : Wurst für 250 Euro aus einem Automaten in Homburg gestohlen

Ein Unbekannter hat in Homburg Grillzeug geklaut. Foto: dpa/Carsten Rehder

Homburg Offenbar sehr hungrig war ein bislang unbekannter Dieb in Homburg: Er stahl Montagnacht, 7. Juni, zwischen 2 und 7 Uhr, Grillgut aus einem Wurstautomaten in der Talstraße in Homburg.

Dazu hatte er die Glasscheibe des Automaten eingeschlagen, um anschließend Grillwürstchen und Schwenkbraten in Wert von etwa 250 Euro daraus zu klauen, teilt die Polizei weiter mit. Danach bekam er wohl doch ein schlechtes Gewissen: Im Automaten hinterließ der unbekannte Täter jedenfalls einen Zettel, auf dem er sich für die Tat entschuldigte. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht.