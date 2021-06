Wer hat in Aßweiler diesen Vorfall beobachtet? : Fahrerflucht: Die Polizei sucht Zeugen

Blieskastel Ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Blumengeschäfts in der Saar-Pfalz-Straße in Aßweiler hat sich nach Polizeiangaben am Freitag, 11. Juni, zwischen 15.45 und 16.15 Uhr ereignet. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich im Rahmen eines Rangiervorganges einen geparkten Citroen Jumpy mit Homburger Kreiskennzeichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.