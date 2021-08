Polizei ermittelt in Frankenholz : Müll wurde illegal in Waldstück abgekippt

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa Foto: dpa/Friso Gentsch

Frankenholz Die Polizeiinspektion Homburg wurde am Sonntag über eine illegale Müllablagerung im Waldgebiet nahe der Ziehwaldstraße in Frankenholz informiert. Vor Ort wurden etwa 100 Kilogramm Bauschutt, verpackt in Säcken, demontierte Altfensterelemente sowie sonstiger Bauabfall vorgefunden.

Dieser wurde nach Polizeiangaben offenbar einfach auf dem dortigen Waldweg abgekippt. Die Stadt Bexbach musste mit der Entsorgung des Bauschutts beauftragt werden. Der oder die Verursacher sind derzeit unbekannt.