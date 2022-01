Spendenaktion in Bexbach : CDU spendet für Opfer der Flutkatastrophe

Bexbach Die Flutkatastrophe in weiten Teilen von Südwestdeutschland und insbesondere in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr war schockierend. Viele Menschen haben alles verloren, darunter viele auch ihr Leben.

„All dies lässt uns fassungslos zurück“, so Karl-Heinz Klein, Sprecher der CDU-Fraktion im Stadtrat Bexbach, in einer Pressemitteilung. Ermutigend hingegen sei die Welle an Solidarität und die Spendenbereitschaft gewesen. Die Spendenlager seien rasch gut gefüllt gewesen, und binnen weniger Stunden seien bereits tonnenweise Hilfsgüter gesammelt. „Nach wie vor werden aber finanzielle Hilfen dringend benötigt, um den Menschen vor Ort zu helfen“, so Klein weiter.