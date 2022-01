Parteispende für gute Sache : Spende für das Sozialkaufhaus

Bexbach Bexbacher Stadtratsfraktionen legten Sitzungsgeld aus letzter Sitzung zusammen.

Das Sitzungsgeld der letzten Stadtratssitzung vor Weihnachten wird seit vielen Jahren von den Bexbacher Stadträten für einen guten Zweck gespendet. Das ist eine schöne Tradition. Das Vorschlagsrecht hierzu wechselt jährlich zwischen den Fraktionen, diesmal stand es der SPD-Stadtratsfraktion zu. „Auf unseren Vorschlag kommen nun 825 Euro dem Verein ,Leuchtender Stern‘ zugute, der Träger des Sozialkaufhauses in Bexbach ist“, so der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Jan Hornberger. Das „Besondere Kaufhaus“ in der Rathausstraße biete verschiedenste Gebrauchsgüter des täglichen Bedarfs von Möbeln über Geschirr, Bekleidung, Bücher bis zu Kinderspielzeug zu kleinen Preisen an. Finanziert werde das Ganze über Sach- und Geldspenden, heißt es in der Pressemitteilung.