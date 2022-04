Orientierungslauf : Trotz Verletzung aufs Podest

Oberbexbach/Homburg Orientierungslauf: Anne Kästner gewinnt mit dem deutschen Nationalteam in Polen Staffel-Bronze – und räumt auch bei der Saarlandmeisterschaft in Homburg ab.

Anne Kästner von der TV Oberbexbach hat beim zentraleuropäischen Jugend-Orientierungslauf-Cup im polnischen Katowice Anfang April einen Erfolg gefeiert. Die 16-Jährige war Anfang Februar bei Glatteis gestürzt und hatte sich eine Hand- und Knieverletzung zugezogen. In Polen gab sie erst kurz vor Wettkampfbeginn grünes Licht für ihren Einsatz.

Auch von 20 Zentimetern Neuschnee und schlechten Sichtbedingungen ließ sich Kästner nicht beirren und lief in der Staffel mit ihren Kolleginnen aus der Jugendnationalmannschaft – Annika Stamer aus Schleswig Holstein und Stanja Lindig aus Sachsen – in der Altersklasse D 16 auf den dritten Platz. Im Einzel belegte Kästner über die Mitteldistanz den 34. Rang. Im Sprint kam sie auf Platz 22.

Der zentraleuropäische Jugend-Orientierungslauf-Cup ist traditionell eine erste Standortbestimmung mit Blick auf die Jugend-Europameisterschaften, die in diesem Jahr Anfang Juli in Ungarn stattfinden.

Am vergangenen Wochenende fanden im Waldgebiet bei Homburg auch die offenen Saarlandmeisterschaften über die Langdistanz statt. Die Gastgeber von der TV Oberbexbach waren der erfolgreichste Verein. Für die TVO regnete es acht Gold, sechs Silber- sowie zwei Bronzemedaillen. Die Eliteklasse gewann der TVO-Starter Lucas Imbsweiler vor Toby Scott aus Neuseeland und Michael Thierolf von der TSG Bad König. Bei den Damen siegten die Oberbexbacherinnen Judith van Bentum (Elite) und Anne Kästner (D 16). Weitere Oberbexbacher Erfolge sammelten Klaus van Bentum (H 18), Noah Lezius (H 16), Jacob Imbsweiler (H 14) und Gero Böhm (H 12). In der Altersklasse D/H 10 setzte sich der Homburger Niklas Zivanovic vor Jonathan Wirth vom TV Beaumarais durch. In der Klasse D 40-54 siegte die Oberbexbacher Vereinstrainerin Anja Kästner vor Evelyn Wirth vom TV Beaumarais und Andrea Rau vom TV Aschbach. Robert Wirth aus Beaumarais gewann die Klasse H 55-64 vor den Oberbexbachern Urban Sester und Ralf Döllgast.