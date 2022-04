Online-Seminar : Online-Seminar: Existenzgründung im Nebenerwerb

Das Beratungsteam der WFG Saarpfalz steht bei der virtuellen Messe für Existenzgründerinnen und -gründer aus dem Saarpfalz-Kreis kostenlos zur Verfügung. Von links: Doris Gaa, Alexandra Heß und Petra Stein. Foto: Petra Stein/ WFG Saarpfalz

Bexbach/Saarpfalz-Kreis Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Saarpfalz (WFG) bietet am Dienstag, 3. Mai, von 17 bis 18.30 Uhr ein Live-Online-Seminar zum Thema Existenzgründung im Nebenerwerb an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können, bequem von zu Hause aus, mehr über die Rahmenbedingungen sowie die Chancen und Risiken dieser Form der Existenzgründung erfahren, heißt es in der Pressemitteilung der WFG mit Sitz in Bexbach.