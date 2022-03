Nach rechtskräftiger Verurteilung : Homburger Detektiv-Affäre geht in die nächste Runde: Schneidewind-Resolution heute vor dem Homburger Stadtrat

Der Stadtrat Homburg tagt wieder in einer Online-Konferenz. Entschieden werden soll auch über eine Resolution, die den suspendierten OB Rüdiger Schneidewind zum Rücktritt auffordert. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Die Causa Rüdiger Schneidewind dürfte heute in der Homburger Stadtratssitzung einmal mehr an Dynamik gewinnen. Trotz etlicher Rücktritts-Aufforderungen hat der suspendierte Oberbürgermeister Schneidewind bislang nichts von einem Rückzug wissen wollen – und erhält weiter 80 Prozent seiner Bezüge. Was die Resolution bringen soll und was aus den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft Saarbrücken nach Abschluss der Ermittlungen wurde.