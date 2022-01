Keine TV-Prunksitzungen in Saarbrücken und St. Ingbert : So schaut das Ersatz-Programm für Fastnachtsfans im SR-Fernsehen aus

Saarbrücken Nach der Absage der Fernseh-Prunksitzungen „Saarländische Narrenschau“ und „Alleh Hopp“ wegen der Corona-Pandemie, plant der Saarländische Rundfunk ein Alternativ-Programm für Fastnachtsfans. Statt in großen Hallen und mit enormem Narren-Aufmarsch werden die Ersatzshows in einem Fernsehstudio produziert.

So überträgt das SR-Fernsehen am Montag, 21. Februar, 20.15 Uhr – also an dem Datum, an dem ursprünglich die Aufzeichnung der „Narrenschau“ des Verbandes Saarländischer Karnevalsvereine aus St. Ingbert gesendet werden sollte – eine besondere Ausgabe der Veranstaltung unter dem Titel „Faszination Faasenacht“. SR-Moderator und „Faasebooze von Herzen“ Michael Friemel führt durch den Abend mit saarländischen Narren.