Hackathon „Kultur + X“ : „Gemeinsam Prozesse neu denken“

Saarbrücken Ein „Hackathon“ im Pingussonbau widmet sich der Kultur und der aktuellen Krise.

Wie können Kulturschaffende – Institutionen und Freischaffende – gemeinsam die Herausforderungen der Corona-Krise angehen? Wie kann man Handlungsspielräume und Chancen erweitern? Diese Fragen will eine „Hackathon“-Veranstaltung benatworten, zu der das K8 Institut für strategische Ästhetik, s:coop eG und das saarländische Kulturministerium einladen. „Kultur + X : gemeinsam.prozesse.neu.denken” wendet sich laut K8 an „Vertreterinnen und Vertreter aller öffentlich getragenen oder öffentlich unterstützten Kulturinstitutionen im Saarland“. Die erste der beiden Veranstaltungen ist am Freitag, 11. September, 15 bis 18 Uhr im Pingusson-Bau. Die zweite Veranstaltung soll im November stattfinden, der gernaue Termin wird beim Auftakt festgelegt.