Kammermusiktage Mettlach : Lyrische Weichheit im Dämmerlicht

Merzig Die Kammermusiktage Mettlach sind zu Ende gegangen – mit einem unvergesslichen Abend.

Mit einer Lied-Matinée sind am Sonntag die Kammermusiktage Mettlach im Merziger Zeltpalast zu Ende gegangen. Gast war der Bariton Andrè Schuen, einer der gefragtesten Liedsänger unserer Tage. Das weite Rund des Zeltes, in intim-dämmrige Atmosphäre getaucht, war ideal für die Liedauswahl, die zwei Österreicher vereinte, Gustav Mahler und Franz Schubert. Liebesfreud und Liebesleid, Leben und Tod, die letzten Dinge wurden thematisiert. In Mahlers „Lieder eines fahrenden Gesellen“ breitete Schuen gleich zu Beginn die ganze Pracht seiner begnadeten Stimme aus. Er führte sie kunstvoll natürlich, nicht künstlich, mischte Brust- mit Kopfstimme organisch, färbte metallisch, aber auch ungemein lyrisch weich. Mit seinen weiten dynamischen Möglichkeiten lebte er die Texte, die aus ihm strömten, mit Intensität bis hin zu dramatischer Extrovertiertheit.

Ihm zur Seite wirkte ein Poet am Klavier: Daniel Heide, der mit seinem sensiblen und fein kolorierenden Spiel tief eindrang in die musikalische Welt und so die empathische Basis schuf für ein stimmiges Miteinander bei all den unterschiedlichen Liedern.