Ausstellung in Grünen : Kultur im Grünen: 9. „Kunst im Wald“ in Saarbrücken

Kultur im Grünen: 9. „Kunst im Wald“ in Saarbrücken

Ausstellung in Grünen

Ein Foto von „Kunst im Wald“ aus dem vergangenen Jahr - zu sehen ist eine Installation von MMarcu Ohnenamen. Das Foto machte Volker Schütz, der in diesem Jahr auch dabei ist. Foto: Volker Schütz/Volker Schuetz

Saarbrücken „Kunst im Wald“ findet in diesem Jahr am Samstag/Sonntag, 5. und 6. September statt. Die Ausstellung im Wald bei Saarbrücken-Von der Heydt, die nun zum neunten Mal stattfindet, beginnt jeweils um 11 Uhr.

Waldgesänge und Waldlesungen gibt es mit dem Trio W.I.R. (Ingrid Kraus, Walter Guth und Richard Pfeifer). Fotograf Mark Doerr, Spezialist für antike Foto-Technik („Kollektivmaschine“) wird im Wald fotografieren und Abzüge entwickeln wie in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Élodie Brochier wird in der Performance „Entwurf eines Kusses oder kurzes Traktat über Philematologie“ James Joyce lesen und Lieder zum Akkordeon singen. Lautpoesie im Wald gibt es von Karl-Heinz Heydecke mit seiner Performance „Verliebt in Hirsch Nr.1“. Wegen der Corona-Pandemie gibt es diesmal keine Speisen oder Getränke seitens der Veranstalter.