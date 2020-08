Staatstheater & Völklinger Weltkulturerbe : Der Nachmittag, als der Regen kam

Die typische Handbewegung eines Open-Air-Besuchers? Genau – Stühle trockenwischen. Leider am Sonntagnachmittag in Völklingen vergebens: Das Konzert des Staatsorchesters wird abgebrochen. Foto: Oliver Dietze

Völklingen Für eine Verdi-Ouvertüre reichte es gerade noch, dann aber fiel das Open-Air des Staatsorchesters im Völklinger Weltkulturerbe ins Wasser.

Immerhin für eine Verdi-Ouvertüre reicht es gerade noch so auf dem Erzplatz des Völklinger Weltkulturerbes. Wenigstens wieder mal eine Ahnung des während des monatelangen Corona-Lockdowns so schmerzlich vermissten großen Live-Konzertklangs. Hier im Freien, in der spektakulären Kulisse der Alten Hütte, wäre er möglich gewesen – Konzertierende und Zuhörer in gebührendem Abstand, versteht sich. Dann aber muss das Staatsorchester abbrechen. Der Chor des Staatstheaters harrt sogar völlig vergebens auf der Galerie über dem Erzplatz aus. Verdis „Va pensiero“, der kühnste und mächtigste Gedankenflug nach Worten und Noten, hebt an diesem Sonntagnachmittag einfach nicht ab, fällt ins Wasser.