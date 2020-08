Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse : Autoren selbst buchen bei Kinderbuchmesse

Saarbrücken Viele Buchmessen werden wegen Corona abgesagt oder suchen ihr Heil im Internet. Die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse findet vom 23. bis 26. September real statt – aber etwas anders als sonst: Feste Lesungs-Orte gibt es, aber keine festen Termine.

Die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken findet statt – anders als einige andere Buchmessen, die wegen Corona ausfielen (etwa die saarländische „ErLesen!“) oder sich ins Internet begeben mussten (Buchmesse Saar). Bei der Kinder- und Jugendbuchmesse (23. bis 26. September) wird wegen Corona aber einiges anders, wie bei der Pressekonferenz im evangelischen Gemeindezentrum St. Johann erläutert wurde. „Eigentlich wollten wir dieses Jahr die Shortlist des Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreises in Paris vorstellen – das haben wir auf nächstes Jahr verschoben“, sagte Doris Pack (CDU) zur Begrüßung, Vorsitzende der als Verein organisierten Messe.

Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) bekannte, dass man sich natürlich schon überlegt habe, ob man die Messe in diesem Jahr nicht sogar absagen müsste. Aber: „Es war klar, dass wir nach den Sommerferien unsere Schulen wieder öffnen. Da gab es für mich keinen Grund, eine solche Veranstaltung nicht stattfinden zu lassen.“

Igor Holland-Moritz, der die Messe zum zweiten Mal leitet, stellte die Neuerungen der Jubiläumsausgabe vor (man richtet dieses Jahr zum 20. Mal aus): „Es gibt keine festen Zeiten – aber feste Tage.“ So möchte man einen ungeregelten Publikumsverkehr vermeiden. Konkret bedeutet es, dass es fast (noch) keine festen Termine gibt, aber dass bestimmte Autoren an bestimmten Tagen anwesend sein werden. Wer dann eine Lesung erleben möchte, muss diese, am besten zusammen mit einer Gruppe oder mit der Familie, übers Internet buchen. „Wir sagen: Ihr, liebe Familien, Gruppen und Kindergärten, sagt uns, welchen Autor ihr wann erleben wollt“, erklärt Holland-Moritz.