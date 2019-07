Wetterkapriolen : Redener Alm zieht positive Bilanz

Der Almabtrieb von der SR 3 Sommeralm 2019 fand in diesem Jahr sozusagen im Saale statt. Wegen des schlechten Wetters fiel der Abtrieb in gewohnter Form aus, die Protagonisten fuhren in der Kutsche auf der Alm ein paar Runden. Unser Bild zeigt von links auf der Eselskutsche die Kreis-Rosenprinzessin Kristina, Michael Friemel, Landrat Sören Meng und Marcel Lütz-Binder. Foto: Engel