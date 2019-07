Einbrecher vermutet : Fledermaus sorgt für Alarm bei Völklinger Polizei

Eine Fledermaus löste die Alarm­anlage in der Wohnung einer 74-Jährigen aus Völklingen aus. Foto: dpa/Holger Hollemann

Völklingen (dpa/SZ) Vampir-Alarm in Völklingen: Eine kleine Fledermaus hat in der Nacht auf Samstag jede Menge Wirbel ausgelöst. Eine verängstigte 74-Jährige rief gegen 1.30 Uhr von ihrem Schlafzimmer aus die Polizei und meldete Einbrecher in ihrem Haus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dpa/SZ