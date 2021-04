Covid-19 : Inzidenz im Landkreis liegt laut RKI bei 171,2

Diese rasterelektronenmikroskopische Aufnahme zeigt SARS-CoV-2 (orange) - auch bekannt als 2019-nCoV, das Virus, das COVID-19 verursacht - isoliert von einem Patienten in den USA, das aus der Oberfläche von im Labor kultivierten Zellen (grün) austritt.

Kreis Neunkirchen () 33 weitere Covid-19-Fälle hat der Landkreis Neunkirchen am Donnerstagabend gemeldet. 18 neue Fälle sind in Neunkirchen aufgetreten, drei in Illingen, sechs in Ottweiler, drei in Eppelborn, zwei in Merchweiler und einen in Schiffweiler.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neunkirchen lag laut Angabe des Robert-Koch-Instituts am Donnerstagnachmittag bei 171,2. Aktuell sind sind 551 Personen im Landkreis Neunkirchen mit dem Coronavirus infiziert, insgesamt gibt es weiter 108 Covid-19-Todesfälle. Gestern wurden 16 weitere Mutationsfälle bekannt. Somit gibt es insgesamt 926 Mutationsfälle im Kreis. 871 Mal ist die Englische Variante aufgetreten, 55 Mal die Afrikanische.