Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Corona: 118 neue Fälle und ein weiterer Toter

Saarbrücken Weiterer Anstieg der Inzidenz kann sich rasch auf den Betrieb der Schulen und Kitas auswirken.

Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet 118 neue Coronafälle (Stand 27. April, 16 Uhr). Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner steigt dem Amt zufolge auf 171,7. Die am Folgetag vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten und für Konsequenzen maßgeblichen Zahlen können von der oben genannten Zahl abweichen. Für den 27. April lag die vom RKI ausgewiesene 7-Tage-Inzidenz für den Regionalverband bei 161,5 und damit weiter zwischen den Schwellenwerten 150 und 165. Am Mittwoch dürfte die Inzidenz den Schwellenwert von 165 überschreiten. Bleibt das drei Tage lang so, sind die Schulen – mit Ausnahmen für Abschlussklassen und Förderschulen – zu schließen. Kitas müssen wieder in den Notbetrieb.

Am Montag starb ein 78-Jähriger, der positiv auf das Virus getestet war. Die Anzahl der Todesfälle stieg auf 459. Aktuell sind 1132 Menschen im Regionalverband infiziert, 729 in Saarbrücken, 154 in Völklingen, 55 in Riegelsberg, 45 in Heusweiler, 32 in Sulzbach, 28 in Großrosseln, 27 in Quierschied, 23 in Püttlingen, 20 in Friedrichsthal und 19 in Kleinblittersdorf. Bei fünf der jüngst positiv Getesteten wurde die britische Virus-Variante festgestellt. Bisher wurde im Regionalverband 1698-mal die britische und 177-mal die südafrikanische/brasilianische Variante nachgewiesen. Von den 14 045 bestätigten Fällen sind 7866 in Saarbrücken, 6179 im Umland. Als genesen gelten 12 454 Personen.