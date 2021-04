Teststationen in Neunkirchen - ein Überblick : Jetzt Testzentrum auf dem Stummplatz

Teststationen in Neunkirchen - ein Überblick

Neunkirchen Stadt listet die Testmöglichkeiten in Neunkirchen-City und den Stadtteilen auf.

(red) Neunkirchens Oberbürgermeister Jörg Aumann hat am Dienstag die neu eröffnete Teststation auf dem Stummplatz besucht. Die Teststation eines privaten Betreibers ist montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wie es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt.

„Die Testinfrastruktur in unserer gesamten Stadt ist Schritt für Schritt gewachsen. Man darf inzwischen von einem flächendeckenden Angebot sprechen, das sich über die Kernstadt und die Stadtteile erstreckt. Zahlreiche Testmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger ergänzen das Testzentrum des Landes am Eisweiher, die von privaten Betreibern, dem Landkreis, der Bundeswehr, dem Deutschen Roten Kreuz und den Apothekern und Ärzten angeboten werden. Mit dem Testbus haben wir als Stadt ein Angebot gerade für die Menschen geschaffen, die in eher ländlich geprägten Teilen Neunkirchens wohnen und wenig mobil sind“, sagte Oberbürgermeister Jörg Aumann zur Testsituation.