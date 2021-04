Kampf gegen Corona-Pandemie : Schulen und Kitas im Regionalverband Saarbrücken müssen wieder schließen

Dieses Bild könnte den Schulen sowie Schülerinnen und Schülern im Regionalverband Saarbrücken ab kommender Woche drohen: Leere Klassenzimmer und hochgestellte Stühle. Foto: dpa/Caroline Seidel

Update Berlin Da die Inzidenz drei Tage in Folge über der kritischen 165-er Marke liegt, greift nun die dritte Stufe der Bundes-Notbremse.

Aufgrund des Infektionsgeschehens im Regionalverband Saarbrücken greift die dritte Stufe der Bundes-Notbremse. Das Bundesgesetz regelt die Schließung von Schulen und Kitas ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Dies ist seit heute im Regionalverband Saarbrücken der Fall. Das hat zur Folge, dass bereits ab diesem Montag (3. Mai) die Schulen im Regionalverband schließen beziehungsweise in den Distanzunterricht wechseln müssen. Auch die Kitas müssen in eine Notbetreuung wechseln. Das teilte das saarländische Bildungsministerium am Freitagvormittag mit.

Im Regionalverband Saarbrücken liegt die Inzidenz den dritten Tag in Folge über der kritischen Marke von 165. "Schulen und Kitas im Regionalverband müssen deshalb zum 3. Mai 2021 auf Distanzunterricht und Notbetreuung umstellen", teilte das Ministerium mit. Ausnahmen soll es lediglich für Abschlussklassen und Förderschulen geben. Abitur- und Abschlussprüfungen sollen wie geplant stattfinden. „Schüler und Eltern erhalten heute über die jeweilige Schule beziehungsweise Kita weitere Informationen. Von den Einschränkungen sind zudem die Weiterbildungseinrichtungen, Nachhilfeinstitute sowie die künstlerischen Schulen, etwa Musik- und Kunstschulen, betroffen. Auch hier darf ab dem 3. Mai kein Präsenzunterricht stattfinden“; schreibt das Ministerium in seiner Pressemitteilung weiter

Pädagogisches Angebot an den Schulen, Kita-Notbetreuung und Übernahme von Elternbeiträgen

Ab dem 3. Mai gilt im Regionalverband zunächst der Grundsatz: Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen können, sollen das tun. Das pädagogische Angebot an den Grundschulen gibt es aber weiterhin, Nachmittagsbetreuung findet ebenfalls statt. Gleiches gilt für die Klassenstufen 5 und 6 der Gemeinschaftsschulen und Gymnasien. Das pädagogische Angebot am Vormittag und die Nachmittagsbetreuung können Schüler und Schülerinnen, bei denen keine häusliche Betreuung möglich (z.B. wegen Berufstätigkeit der Erziehungsberechtigte) oder kein geeigneter Arbeitsplatz bzw. kein geeignetes Umfeld für das Lernen von zuhause vorhanden ist, weiterhin in Anspruch nehmen.

An den Kitas wird eine Notbetreuung eingerichtet. Sie kann analog zum pädagogischen Angebot in Anspruch genommen werden. Die Landesregierung hat sich darauf verständigt, die Elternbeiträge für Freiwillige Ganztagsschule (FGTS) und Kita für die Tage zu übernehmen, in denen das jeweilige Angebot nicht in Anspruch genommen wird. Die Erstattung der Elternbeiträge wird über die FGTS- und Kita-Träger umgesetzt. Die Träger informieren die Eltern entsprechend.

Ausnahmeregelungen für Förderschulen und Abschluss-Schüler*innen

An den Förderschulen werden wie bisher je nach Förderschwerpunkt die Beschulungsmodelle in Absprache mit der Schulaufsicht standortspezifisch festgelegt. Die Jahrgangsstufen 9 und 10 an den Gemeinschaftsschulen sowie vergleichbare Jahrgangsstufen beziehungsweise Lerngruppen an den Förderschulen bleiben grundsätzlich weiterhin im Wechselunterricht. An den beruflichen Schulen werden die Abschlussklassen der Fachoberschule, der Fachschulen, der Berufsfachschulen, der höheren Berufsfachschulen, der Berufsschulen und der Ausbildungsvorbereitung weiter im Wechselunterricht beschult. Für die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs 2022 (Jahrgangsstufe 12 der Gemeinschaftsschulen, Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien) findet Wechselunterricht in Präsenz statt, ebenso für die entsprechende Jahrgangsstufe an beruflichen Schulen.

Wiederöffnung der Bildungseinrichtungen

Die Wiederöffnung der Schulen und Kitas im Regionalverband ist erst dann wieder möglich, wenn der 7-Tages-Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Grenzwert von 165 liegt. Die Feststellung darüber, dass diese Lage eingetreten ist, trifft das zuständige Gesundheitsministerium.

Alle Kreise im Saarland laut RKI über Inzidenz 100

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) liegen am heutigen Freitag, wie bereits am Vortag, alle Kreise im Saarland über einer Inzidenz von 100. In St. Wendel (111,5) und dem Saarpfalz-Kreis (117,4) sind die Inzidenzen am niedrigsten. Im Saarpfalz-Kreis wurde in der Nacht zu Donnerstag die Notbremse gezogen – auch dort gilt jetzt also die bundesweite Ausgangssperre. Der Landkreis Neunkirchen ist an diesem Freitag laut RKI mit einer Inzidenz von 163,6 knapp unter die 165-er Marke gesunken.

Insgesamt meldet das RKI für das Saarland am Freitag 255 Neuinfektionen. Aufgrund von Meldeverzögerung fallen die Zahlen des RKI aber regelmäßig unterschiedlich zu denen des Saar-Gesundheitsministerium aus. Das RKI meldet für das Saarland außerdem zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit gibt es laut RKI im Saarland seit Pandemiebeginn 959 Todesfälle und 37 234 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus.

Inzidenz in Deutschland sinkt leicht

Deutschlandweit haben die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages 24 329 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 306 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen von Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.55 Uhr wiedergeben. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 153,4. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 154,9 angegeben.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 381 597 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 82 850.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,92 (Vortag: 0,90). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 92 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

