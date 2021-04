Covid-19 : Inzidenz im Kreis steigt auf 157,5

ARCHIV - 15.02.2020, USA, ---: HANDOUT - Eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Coronavirus Sars-CoV-2 (orange), das Covid-19 verursacht, wie es aus der Oberfläche von im Labor kultivierten Zellen (grün) austritt. Der Corona-Erreger hat einer Studie zufolge möglicherweise bereits Monate vor dem ersten öffentlich bekannten Krankheitsfall existiert. (zu dpa "Studie: Coronavirus existiert möglicherweise seit Oktober 2019") Foto: Uncredited/NIAID-RML/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Uncredited

Kreis Neunkirchen () 43 weitere Covid-19-Fälle hat der Landkreis Neunkirchen am Dienstagabend gemeldet. 21 Fälle sind in Neunkirchen aufgetreten, einer in Illingen, drei in Ottweiler, neun in Eppelborn, drei in Merchweiler, fünf in Schiffweiler und einer in Spiesen-Elversberg.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut RKI von 155,2 am Montag auf 157,5 angestiegen. Zurzeit sind folgende Einrichtungen im Landkreis betroffen, in denen es einen oder mehrere Infektionen gibt: ASB Wohnheim Neunkirchen, Grundschule Lehbesch in Ottweiler, Katholische Kita St. Josef in Merchweiler, Gemeinschaftsschule Wiebelskirchen, Wingertschule Neunkirchen, Grundschule Wiesbach, KBBZ Neunkirchen, Alex-Deutsch-Schule in Wellesweiler.