Ellenfeldstadion : Trommeln für den Erhalt des Ellenfelds

Neunkirchen Zahlreiche ehemalige Spieler von Borussia Neunkirchen unterschreiben Petition, die beim Landtag eingereicht wurde.

Die SGE, die bei der Akquise von Fördergeldern durch das Innenministerium in Höhe von zwei Millionen Euro zum Erhalt des Ellenfelds mitgewirkt hat, setzt sich dafür ein, das Stadion in seiner ursprünglichen Form zu erhalten (wir berichteten). Dabei geht es der SGE in erster Linie darum, dass die Fördergelder in fünf Projekte fließen: Neuinstallation einer Flutlichtanlage, neue Rasenspielfläche mit Beregnungsanlage, neue Wellenbrecher, Umgestaltung von Block 4 und Schadstellensanierung Westkurve (Spieser Kurve). In der Petition, die beim Landtag eingereicht wurde, heißt es: „Wir würden nun gerne von den Verantwortlichen der saarländischen Landesregierung und der Verwaltungsspitze der Kreisstadt Neunkirchen wissen, ob und wann die zugesagten Gelder für die zweckgebundene Ertüchtigung und Substanzsicherung des Ellenfeldstadions, unter Einbeziehung des Denkmalschutzes, verwendet werden.“