Wiesel und Suchtprävention der Caritas : Mehr Möglichkeiten im neuen Haus mit Garten

Neunkirchen Eigene Räumlichkeiten: Präventionszentrum der Caritas nun in der Marienstraße Neunkirchen.

In unmittelbarer Nähe zur Hauptgeschäftsstelle des Caritasverbandes Schaumberg-Blies am Hüttenberg ist die Prävention-Frühintervention in eine eigene Arbeitseinheit in die Marienstraße in Neunkirchen gezogen. Die Räumlichkeiten dort können so komplett als Präventionszentrum genutzt werden und ermöglichen einen niedrigschwelligen Zugang zur Zielgruppe und eine kind- und jugendgerechtere Nutzung für die Gruppen- und Einzelangebote, teilt das Beratungsteam mit.