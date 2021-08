Gemeinde Eppelborn : Spaß bei der inklusiven Abenteuerfreizeit

Bei der Freizeit in der Hirschberghalle durften natürlich auch die Malsachen nicht fehlen. Foto: Gemeinde/Merkel

Eppelborn In den ersten beiden Ferienwochen hat die Gemeinde Eppelborn ihre beliebte Abenteuerfreizeit organisisert.

Gegen Langeweile in den Sommerferien ist in Eppelborn durchaus ein Kraut gewachsen. Denn in den zurückliegenden ersten beiden Ferienwochen sorgte die inzwischen schon traditionelle „Abenteuerfreizeit“ bei Mädchen und Jungen im Alter zwischen sieben und elf Jahren für jede Menge Abwechslung.

Beim vielfältigen Angebot konnten sich die Kinder in der Hirschberghalle mal so richtig austoben, aber auch ihrer Kreativität freien Lauf lassen und natürlich ganz schön viel erleben, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde Eppelborn heißt. Auf dem Programm standen unter anderem Tontöpfe bemalen, Gipsschalen herstellen, aber auch Bewegungsspiele sowie eine Olympiade sorgten für jede Menge Abwechslung.

Nicht fehlen durften auch die beliebten Ausflüge zum Bosiland, in den Wildpark Freisen sowie ins Hellbergbad.

Bereits seit dem Jahr 2013 wird dieses Freizeitangebot für Kinder im Grundschulalter in Kooperation mit der Rothenbergschule in Dirmingen und dem Träger der Einrichtung, der Lebenshilfe, durchgeführt. So können auch Mädchen und Jungen mit Handicap jede Menge Abenteuer erleben.