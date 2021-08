Corona-Zahlen vom 12. August : Landkreis meldet fünf neue Corona-Fälle

Neunkirchen 69 Corona-Infektionen gibt es derzeit aktuell im Landkreis Neunkirchen. Am Donnerstag kamen fünf Infektionen hinzu.

Der Landkreis Neunkirchen hat am Donnerstag, 12. August, fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Drei dieser neuen Fälle gibt es in Neunkirchen, einen in Ottweiler und einen in Schiffweiler. Damit gibt es aktuell 69 Corona-Infektionen im Landkreis. Außerdem meldet der Landkreis, dass bisher 84-mal die Delta-Variante aufgetaucht ist. Die Inzidenz liegt bei 33.