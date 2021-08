Auch mit Mundart : Band Feinkost bringt neues Album heraus

Eppelborn Die saarländische Band Feinkost, bestehend aus Gerd Leinenbach, Christian Hoffmann, Christian Fries und Tobias Klee, ist schon lange ein Begriff im Neunkircher Land. Ihre selbst komponierten Songs reichen stilistisch von Pop und Blues bis hin zu Folk und stammen aus der Feder von Gerd Leinenbach.

Am 16. Juli erschien nun ihr zweites Album mit dem Namen „Eine Frage der Zeit“, das Gerd Leinenbach zusammen mit Christian Hoffmann selbst aufgenommen und produziert hat. „Ich bin dieses Jahr 50 geworden, und seitdem hat sich meine Wahrnehmung verändert. In unserem neuen Album geht es darum, dass man schöne Momente mehr wertschätzen und sich öfter mal bewusst machen sollte, wie gut es uns geht. Die Zeit bestimmt dabei unseren Lebensrhythmus maßgeblich.“, erzählt Gerd Leinenbach.

Auf dem neuen Album ist dieses Mal auch ein Mundart-Titel zu finden, der sich sehr gut in die musikalische Reise der Band einfügt. Auf der Homepage der Band www.feinkost-live.de kann man das neue Album sowohl als CD als auch in mp3-Version kaufen. Veröffentlichung haben die vier Musiker in der Gustavsburg in Jägersburg gefeiert.