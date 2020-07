Einbahnstraße : Neuer Einbahnverkehr in Elversberg

Spiesen-Elversberg Die Straßenverkehrsbehörde der Gemeinde Spiesen-Elversberg weist darauf hin, dass ab Montag, 3. August, im Bereich der Pestalozzistraße eine dauerhafte Änderung der Verkehrsführung erfolgt. Betroffen hiervon ist das Teilstück der Pestalozzistraße zwischen der Einmündung Friedrichsthaler Straße und der Einmündung Glückauf-Straße.

Ab 3. August wird der oben genannte Straßenabschnitt in Fahrtrichtung Zum Brünnchen zur Einbahnstraße erklärt. Grund für die Änderung der Verkehrsführung sei unter anderem der permanente „Abkürzungsverkehr“ durch die Pestalozzistraße, in der sich auch die Grundschule Elversberg befindet. So heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus. Die Maßnahme stelle aus Sicht der Gemeinde einen wertvollen Betrag zur Schulwegsicherung dar. Deshalb gehe man auch davon aus, so heißt es weiter, dass diese Maßnahme eine breite Zustimmung in der Bevölkerung findet.