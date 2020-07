Sportlerehrung : Verdiente Sportler sollen sich melden

Spiesen-Elversbgerg (red) Die Gemeinde Spiesen-Elversberg wird, wie in den vergangenen Jahren, auch in diesem Jahr verdiente Sportler und Mannschaften ehren. Gewürdigt werden auch die Leistungen ortsansässiger Sportler, die in auswärtigen Vereinen die geforderten Leistungen erbracht haben.

Hierbei werden folgende, in der Zeit vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020, erbrachte Leistungen gewertet: 1. und 2. Platz bei Saarlandmeisterschaften in der höchsten Spiel- bzw. Leistungsklasse 1. bis 3. Platz bei Deutschen oder internationalen Meisterschaften. Die Ehrung wird, vorbehaltlich möglicher Änderungen der Corona-Verordnungen und der daraus resultierenden Hygienebestimmungen, im November 2020 stattfinden.