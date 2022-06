Im Fernsehen : „Veni Vidi Vici“:  Ottweiler Legionäre im Fernsehen

Ottweiler (red) Unter dem Titel „Veni Vidi Vici“ – „Saarländische Legionäre in Rom“ ist am Freitag im SR-Magazin „Wir im Saarland“ die Legio XIIII Gemina zu sehen. Die Legio XIIII Gemina ist eine Reenactment-Gruppe aus Ottweiler.

„Wir schreiben das Jahr 8 nach Christus – ein Jahr vor der Varusschlacht. Die Legio XIIII Gemina macht sich bereit“, heißt es in der Mitteilung des SR. Die saarländischen Legionäre reisen nach Rom. In der ewigen Stadt wollen sie mit ihrer Partnerlegion Legio XIII Gemina zusammentreffen und im Maxentiuszirkus an der Via Appia die Geburtsstunde Roms feiern. Eine Woche lang erleben sie das heutige Rom in all seinen Facetten: römische Kultur und italienische Lebensart. Die Mitglieder der Ottweiler Reenactment-Gruppe Legio XIII Gemina stellen das Leben der Soldaten der 14. Legion der römischen Armee unter Kaiser Augustus dar. Wenn sie durch den Neunkircher Landkreis marschieren und ihre Marschgesänge anstimmen, ziehen sie die volle Aufmerksamkeit auf sich – als Legionäre der römischen Armee. Wichtig ist für die Gruppe, sich streng an den historischen Überlieferungen in ihrer Darstellung zu halten. „Geschichte als Experiment“ - so ihr Motto.