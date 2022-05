Über 1000 Zuschauer im Europäischen Kulturpark Reinheim : Neuauflage des Kinderfestes ist geglückt

Dennis W. Ebert hat mit seinem Zauberfinger wieder viele begeisterte Zuhörer und Mitmacher. Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Reinheim Zur Veranstaltung im Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim kamen am Sonntag über 1000 Leute. Das Angebot war breit gefächert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

Einen tollen Re-Start verzeichnete der Erlebnistag mit dem Kinderfest im Europäischen Kulturpark an diesem Sonntag. 2017 fand es in dieser Form erstmals statt, 2019 letztmals durchgeführt, ging es dann in die Corona-Zwangspause. Unter dem Motto „Archäologie in der Biosphäre“ enthielt es diesmal wieder viele Höhepunkte.

Laura Rekowski, die gemeinsam mit Ann-Kathrin Göritz von der Parkverwaltung das Fest vorbereitete und organisierte, hob heraus, dass die Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, darunter erstmals der Förderverein der Grundschule Reinheim und das Christliche Jugenddorf (CJD), bei dem es frisch geflochtene Lorbeerkränze gab, intensiviert werden konnte. Besonderes Augenmerk legten die beiden darauf, dass Mitmachangebote einen breiten Raum einnahmen. So konnten eigene Mosaike gelegt oder auch getöpfert werden oder sich eine eigene römische Ausrüstung aus Schild, Schwert und Helm gestaltet werden.

Viel Beachtung fand auch der Storchenparcours, den Andreas Lippmann von Spohns Haus, dem ökologischen Schullandheim in Gersheim betreute. Stationen waren unter anderem der Nestbau, das Suchen der Flugroute auf der Karte oder auch die Nahrungssuche. Beliebt war auch die Fühlkiste, in der verschiedene Naturmaterialien wie Wolle oder Moos, aber auch Plastik, das sich wie Holz anfühlte, zu ertasten war. Die Verantwortlichen freuten sich über die vielen Gäste, die schon von der ersten Minute vorbei am Maison Jeans Schaub, das als Museum am gleichzeitig stattfindenden internationalen Museumstag kostenlos zu besuchen war, in die Festmeile strömten. Am Ende wurden über 1000 Besucher gezählt.

Lesen Sie auch Saisoneröffnung an der Grenze : Europäischer Kulturpark öffnet wieder

„Überwacht“ wurde alles rund ums rekonstruierte Fürstinnengrab vom Legionär Rufus (Arne Thewes) in imposanter Soldatenrüstung hoch zu Ross auf seinem spanischen Reitpferd. Er ist Teil der Legion XIIII Gemina aus Ottweiler, die ihr Römerlager in Ruinen der römischen Villa getreu nach den historischen Vorgaben mit parallel, symmetrisch angelegten Zeltreihen und dem Zenturionzelt, in dem der „Chef“ Centurio (Peter Klein) sein Domizil hatte. Elf Mitglieder der seit 14 Jahren bestehenden Gruppe zeigten den kleinen und großen Gästen, wie römische Legionäre zu Zeiten Cäsars und Kaiser Augustus bei Christi Geburt gelebt haben. Alle konnten in das Alltagsleben der Römer eintauchen.

Die Legionäre boten auch römische Spiele, Helme basteln und töpfern an. Auf den Ausstellungstischen waren Helme, Waffen und Marschbepackung zu sehen, und konnten auch in die Hand genommen werden. Auch in der Kunst des Bogenschießens konnte sich jedermann üben. Jason Tregellis vom Park und der Archäologe Michael Ecker führten die Funktion des historischen Holzbohrers vor. Viele Freunde hatte ein weiterer Gast: Eddi Zauberfinger. Seit 31 Jahren tourt Dennis W. Ebert durch die Lande, hatte wieder seine Fangemeinde gefunden, die sowohl als Bürgermeister, Astronaut oder auch Düsenjägerpilot in ihre Rollen schlüpften.

Lesen Sie auch Saarpfalz-Kreis und Département Moselle wollen zusammenrücken : Mehr Schwung für den Kulturpark soll her

Der Reiterlegionär Rufus alias Arne Thewes reitet auf seinem spanischen Reitpferd durch den Park. Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Die Maltische waren immer voll besetzt. Foto: Wolfgang Degott/Picasa