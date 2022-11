Polizei Neunkirchen : Polizei warnt vor Giftködern in Heiligenwald

Immer wieder sterben Hunde und Katzen an Giftködern. Foto: Florian Schuh/dpa Foto: picture alliance / dpa/Florian Schuh

Heiligenwald In der Friedrichstraße, in der Nähe des „Wohnparks an den Kastanien“ in Schiffweiler/Heiligenwald wurden am Samstag, 5. November, von einer Hundehalterin insgesamt acht Wurststücke in einer Wiese aufgefunden, die mit Glassplittern gespickt waren, wie die Polizei Neunkirchen mitteilt.

Die Köder wurden unverzüglich entfernt. Ein Tier kam nicht zu Schaden.