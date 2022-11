Illingen-Uchtelfangen : Parkmodus nicht eingeschaltet: Pkw fährt in Apotheken-Schaufenster

Weil die Fahrzeughalterin vergessen hatte, den Parkmodus einzuschalten, fuhr ihr Pkw geradeaus durch das Schaufenster der Husaren-Apotheke in Illingen-Uchtelfangen. Foto: Polizeiinspektion Neunkirchen

Illingen Am Freitagvormittag ist in Illingen-Uchtelfangen ein Auto in das Schaufenster einer Apotheke gerollt. Eine 65-jährige Autofahrerin hatte laut Polizei vergessen, im Automatikgetriebe ihres Wagens den Parkmodus einzuschalten.

Ein geparkter Pkw rollte am Freitagvormittag (4. November) gegen 11.15 Uhr in Illingen-Uchtelfangen ohne Insassen plötzlich los – und zerstört die Schaufensterscheibe und Teile des Verkaufsraums einer Apotheke. Wie die Polizei Neunkirchen mitteilte, hatte 65-jährige Autobesitzerin vergessen, im Automatikgetriebe des Pkw den Parkmodus einzuschalten. Deshalb fuhr das Fahrzeug, das die 65-Jährige auf dem Parkplatz vor der Husaren-Apotheke in der Zeppelinstraße abgestellt hatte, geradeaus in die Apotheke hinein.

Schaden liegt im mindestens hohen vierstelligen Bereich

Verletzt wurde niemand, da sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Personen in der Apotheke befanden. Das Schaufenster der Apotheke ist bei dem Unfall allerdings komplett zerstört worden. Auch der Fensterrahmen und die Raumdecke sowie mehrere Regale und Waren wurden beschädigt. Schäden wurden auch am Unfallfahrzeug verzeichnet: an der Front des Wagens, der Motorhaube, an beiden Flanken und dem Dach.