Juz Illingen : Rock gegen Rechts im Juz Illingen

Illingen Der Konzertabend unter dem Motto „Rock gegen Rechts“ im selbst verwalteten Jugendzentrum (Juz) Illingen mit den Bands Dunkel, Friends and Liars, Freche Gesellschaft und Romans Nailed it war ein voller Erfolg.

Auch das Juz-Team Illingen war glücklich und zufrieden mit dem sehr gelungenen Konzertabend. Finanziert wurde der Konzertabend im Rahmen des vom Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC) organisierten landesweiten Projektes „Rock gegen Rechts“, das seit über zehn Jahren in den verschiedenen Landkreisen des Saarlandes stattfindet. Mit dem Juz Illingen ist nach längerer Pause im Landkreis Neunkirchen nun wieder ein Veranstalter mit an Bord, was das Team des NDC sehr freut. Das Juz-Team Illingen freut sich schon darauf, das Event im nächsten Jahr fortzuführen. Auch im Landkreis Saarlouis und dem Saarpfalz-Kreis finden jährlich Veranstaltungen im Rahmen des Projektes statt, im Regionalverband Saarbrücken, dem Landkreis St. Wendel und dem Landkreis Merzig-Wadern sind im kommenden Jahr Veranstaltungen geplant, heißt es weiter.