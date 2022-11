Martinswoche in Wemmetsweiler : Martinswoche mit Kuh-Challenge

Laternen-Ausstellung in der Kirche Heilige Rosenkranzkönigin in Merchweiler. Foto: Ute Kirch

Merchweiler An diesem Sonntag startet die Martinswoche in Wemmetsweiler. Einer der Höhepunkte ist der Umzug am Donnerstag, daneben gibt es viele Aktionen rund ums Martinsfest: von Bücherflohmarkt über Kino, Konzert und Lesung. Gesammelt wird für ein Hilfsprojekt in Tansania.

Um den Heiligen Martin zu feiern, hat die Pfarreiengemeinschaft Merchweiler-Wemmetsweiler gleich ein ganzes Martins-Paket geschnürt: Unter dem Motto „Teilen wie St. Martin“ findet vom 6. bis 13. November eine komplette Martinswoche mit Laternenumzug, Martins-Kino, Tansania-Abend, Konzerten, Gottesdiensten und vielem mehr statt.

„Vor zwei Jahren haben wir das erste Mal nach einer Möglichkeit gesucht, St. Martin coronakonform zu feiern. Ein klassischer Laternenumzug war unter den Auflagen nicht möglich“, sagt Gemeindereferentin Evelyn Finkler laut einer Pressemitteilung. So wurde bereits im Sommer die Idee geboren, mehrere Veranstaltungen anzubieten, auch um die Besucherströme zu entzerren. „Wir haben gesagt, wir machen nicht weniger, sondern mehr. Wir öffnen die Kirche für Mitmachaktionen und veranstalten Challenges“, ergänzt Pfarrer Patrik Krutten. Nach dem die Aktion in den letzten beiden Jahren sehr gut angenommen wurde, gibt es in diesem Jahr eine dritte Auflage – zusätzlich zum klassischem Laternenumzug. Wie in den Vorjahren werden die beiden Kirchen Heilige Rosenkranzkönigin Merchweiler und St. Michael Wemmetsweiler wieder besinnlich geschmückt und beleuchtet.

Los geht es am Sonntag, 6. November, um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst in St. Michael Wemmetsweiler. Um 18.30 Uhr beginnt in der Pfarrkirche Wemmetsweiler der Tansania-Abend. Seit mehreren Jahren verbindet die Pfarreiengemeinschaft eine Partnerschaft mit der Gemeinde in Mtimbira von Pfarrer Martin Manyuka aus Tansania, dessen Gemeinde sich um 100 Kinder kümmert. „Im ersten Jahr haben wir mit den während der Martinswoche gesammelten Spenden eine Wasserleitung finanziert“, sagt Krutten. Als dann Pfarrer Martin mitteilte, nicht genug Hostien für die vielen Gottesdienstteilnehmer zu haben, wurde mit den Spenden im vergangenen Jahr ein Hostienbackeisen und Hostienschneidemaschine angeschafft. „In diesem Jahr haben wir die Kuh-Challenge“, sagt Krutten. Für die Versorgung der Kinder seien Gemüsebeete angelegt worden, nun würden Kühe benötigt. „Für etwa 4000 Euro gibt es zehn Kühe, mal sehen, wie viele Kühe wir finanzieren können“, sagt Krutten. „Wir hoffen, dass Pfarrer Manyuka aus Tansania rechtzeitig zum Start im Saarland ankommt und mit uns gemeinsam den Abend gestalten kann“, sagt Finkler. Auf jeden Fall dabei ist der frühere saarländische Umweltminister Stefan Mörsdorf, der das afrikanische Land mehrfach bereist hat.

Während der Martinswoche sind abends von 17 bis 20 Uhr die Kirchen in Wemmetsweiler und Merchweiler geöffnet. In Wemmetsweiler bieten Ehrenamtliche in der Kirche Bücher, Spiele und DVDs sowie Handarbeiten zum Verkauf an. Der Erlös kommt der Aktion „Kleine Hände“ zugute. Wie während der vorherigen Martinswochen wird in St. Michael wieder die „größte Laterne der Welt“ gebaut: Stoffbahnen, die vom runden Kerzenleuchter herunterhängen, werden mit Fensterbildern geschmückt. In Merchweiler gibt es eine Laternenausstellung – jedermann ist eingeladen, Laternen zu basteln und in die Kirche zu bringen. Die Messdiener organisieren – passend zum Motto – eine Kleider-Teil-Aktion in der Pfarrkirche Merchweiler.

Am Montag, Dienstag und Mittwoch ist jeweils um 17.30 Uhr Kinder-Kino in der Kirche St. Michael Wemmetsweiler – gezeigt wird ein Martins-Film, zudem gibt es Popcorn. Am Dienstag, 8. November, lädt die Katholische Frauengemeinschaft kfd um 18 Uhr zu einer Mondscheinwanderung ein. Am Mittwoch, 9. November, um 18 Uhr besteht die Möglichkeit zu einer Orgelführung in St. Michael mit meditativer Orgelmusik. Rockiger geht es am Mittwochabend um 17.30 Uhr in Merchweiler zu: Der Künstler Dede Mazietele Vavi gibt mit den Kindern der Kita St. Josef Merchweiler ein Konzert unter dem Motto „Rock me Martin“ mit anschließendem Laternenumzug um die Kirche Heilige Rosenkranzkönigin.

Am Donnerstag, 10. November, findet um 17.30 Uhr der Martinsumzug in Wemmetsweiler statt. Start ist um 17.30 Uhr im Kuppelsaal des Rathauses mit einem kleinen Anspiel, anschließend startet der Umzug durch die Straße zum Striedt zum Festplatz Am Bahmert.

Am Martinstag, 11. November, findet um 18.30 Uhr eine Messe in Merchweiler statt, der sich um 19.30 Uhr eine Lesung mit Stefan Mörsdorf in der Kirche in Merchweiler anschließt. Der frühere Politiker liest aus seinem Buch „Schritt für Schritt – Auf dem Sternenweg zurück ins Leben“.

Musikalisch geht es am Samstag weiter, wenn um 17 Uhr in St. Michael Wemmetsweiler das Saxophon-Quartett Quasi Lontano auftritt. Die Martinswoche endet am Sonntag, 13. November, um 10.30 Uhr mit einem Hochamt in Merchweiler – wieder gestaltet für und mit Kindern.

Die „größte Laterne der Welt“ wird auch während der diesjährigen Martinswoche die Kirche St. Michael in Wemmetsweiler beleuchten. Foto: Evelyn Finkler