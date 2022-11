Stadt Neunkirchen informiert : Stadt baut derzeit neue Skateanlage im Wagwiesental

Hier entsteht die Skater-Anlage im Wagwiesental. Foto: Kreisstadt Neunkirchen/Pratheepan Sathiyamoorthy

Neunkirchen Die Kreisstadt Neunkirchen arbeitet derzeit am Bau einer modernen Skateanlage in zentraler Lage im Wagwiesental. Die bisherige Skateranlage entspricht bereits seit längerer Zeit nicht mehr den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer, so heißt es in einer Mitteilung der Neunkircher Stadtverwaltung.

Die neue Anlage entsteht rund 200 Meter weiter nördlich. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum Frühjahr 2023. Die Kosten belaufen sich auf rund 552 000 Euro, Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen sind aber möglich, wie es in der Mitteilung der Stadt weiter heißt.

„Bereits vorhandene Sport- und Spielanlagen, ortsansässige Vereine und Schulen in unmittelbarer Nachbarschaft machen das Wagwiesental zum idealen Standort für die neue Skateanlage. Hier werden Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene zukünftig die Möglichkeit haben, auf ambitionierte Art und Weise zu skaten“, sagte Bürgermeisterin Lisa Hensler. Auch Beigeordneter Thomas Hans freute sich, „dass damit eine langjährige Forderung des Jugendbeirates erfüllt werden konnte“.

Kern der entstehenden Anlage bildet die eigentliche Skateranlage mit ihren typischen Rampen und Pipes. Den Kernbereich umgibt ein umliegender Pumptrack: ein befestigter Rundkurs, der sich durch ausgeprägte Wellen, Steilkurven und Sprünge auszeichnet. Der gesamte Skatepark inklusive Pumptrack umfasst nach Fertigstellung rund 1000 Quadratmeter. Die Baumaßnahme umfasst den kompletten Neubau, Tiefbauarbeiten sowie Beton- und Stahlbauarbeiten.